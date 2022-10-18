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Сегодня, 12:08

В «Оренбурге» рассказали о состоянии Обухова: «Надеемся, что его возвращение будет успешным!»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал
возвращение нападающего Владимира Обухова к тренировкам с командой.

«Я пока его не видел. Знаю, что сегодня Владимир уже был с командой, приступил к тренировкам. В этом году он уже сыграть не сможет из-за дисквалификации. Владимир примерно два месяца назад мне звонил, я поговорил с ним. Он занимался самостоятельно, рассказывал, как обстоят дела.
Надеемся, что его возвращение будет успешным! В свое время Владимир оказал нам существенную помощь. Единственная проблема в том, что ему увеличили срок дисквалификации, но, по нашим оценкам, он добросовестный и порядочный человек, квалифицированный футболист. Думаю, он у нас будет еще востребован», — сказал Еремякин «СЭ».

19 июля 2021 года Обухов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Летом 2022 года ему продлили дисквалификацию на полгода.

В понедельник, 17 октября, Обухов возобновил тренировки с «Оренбургом». Срок его отстранения действует до 17 декабря 2022 года.

Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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