Зайнутдинов отметил, что Березуцкий поменял стиль ЦСКА
20:03
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов отметил, что при главном тренере Алексее Березуцком стиль команды изменился.
«Отличия между чемпионатами России и Казахстана? В первую очередь, здесь отличается уровень игроков, — сказал футболист. — Также в Казахстане мало хороших стадионов, а тут больше болельщиков ходит на футбол.
Березуцкий поменял стиль футбола. При Оличе были другие требования, сейчас они поменялись".
Алексей Березуцкий заменил на этой должности Ивицу Олича.
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