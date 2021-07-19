Зайнутдинов отметил, что Березуцкий поменял стиль ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов отметил, что при главном тренере Алексее Березуцком стиль команды изменился.

«Отличия между чемпионатами России и Казахстана? В первую очередь, здесь отличается уровень игроков, — сказал футболист. — Также в Казахстане мало хороших стадионов, а тут больше болельщиков ходит на футбол.

Березуцкий поменял стиль футбола. При Оличе были другие требования, сейчас они поменялись".

Алексей Березуцкий заменил на этой должности Ивицу Олича.