Заявление ЦСКА: тесты Магнуссона и Сигурдссона на коронавирус были признаны сомнительными
В рамках подготовки к заключительному матчу сезона-2019/20 против «Тамбова» футболисты, тренерский состав и персонал ЦСКА прошли очередное плановое тестирование на COVID-19, сообщает сайт клуба.
По итогам тестирования анализы двух игроков — Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.
Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и РПЛ и провел необходимые профилактические мероприятия.
После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/ofitsialnoe-zayavlenie-pfk-cska/