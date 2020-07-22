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Заявление ЦСКА: тесты Магнуссона и Сигурдссона на коронавирус были признаны сомнительными

17:31
Хердур Магнуссон. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Хердур Магнуссон. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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В рамках подготовки к заключительному матчу сезона-2019/20 против «Тамбова» футболисты, тренерский состав и персонал ЦСКА прошли очередное плановое тестирование на COVID-19, сообщает сайт клуба.

По итогам тестирования анализы двух игроков — Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов.

Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и РПЛ и провел необходимые профилактические мероприятия.

После получения результатов все остальные игроки прошли повторное тестирование, которое не выявило других заболевших.

ЦСКА — Тамбов

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/ofitsialnoe-zayavlenie-pfk-cska/

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