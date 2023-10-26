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26 октября, 15:25

Завершились съемки художественного фильма о Федоре Черенкове

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Завершились съемки фильма «Федя. Народный футболист» о бывшем футболисте «Спартака» Федоре Черенкове.

«Друзья, в ночь со среды на четверг мы закончили съемочный период нашего фильма. Множество смен, локаций, кадров позади. Несколько дней, чтобы перевести дух, и за постпродакшн. Ура», — сказано в Telegram-канале авторов фильма.

Съемки картины проходили в Белоруссии. Главные роли в нем исполняют Станислав Румянцев и Владимир Гуськов, а авторами сценария стали стали журналист Илья Казаков и Николай Акелькин, который также выступил режиссером фильма.

Федор Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет. В ходе карьеры он выступал за «Спартак», «Ред Стар» и сборную СССР.

Федор Черенков
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
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 - : -
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Матео Кассьерра

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 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

Спартак

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

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