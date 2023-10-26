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26 октября, 15:27

РФС заключил соглашение, разрешающее белорусским судьям работать в РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о заключении соглашения о сотрудничестве с Белорусской федерацией футбола.

Теперь белорусские арбитры смогут работать на матчах РПЛ в ближайшем будущем. Также Каманцев рассказал о переговорах по приглашению судей из других стран в Россию.

— Есть ли конкретная дата, когда иностранцы приедут?

— Сейчас все согласовывается с РПЛ, также будет выноситься на исполком изменение в регламент. Оно тоже требуется. После этого мы подберем тур, свяжемся с коллегами из Саудовской Аравии. Сегодня также соглашение со своей стороны подписала Белоруссия. Может быть, первым будет арбитр из Саудовской Аравии, может, из Белоруссии. Логистика сложная. Каждая федерация должна понимать ценность этих матчей. А мы будем действовать изначально осторожно по количеству матчей, потом будем смотреть. Мы договорились так, что каждая федерация оплачивает работу своих судей. Сейчас заплатить в Саудовскую Аравию в период палестино-израильского конфликта крайне тяжело. Нам нужно международное сотрудничество. Судьям нужна не просто рутина. Это дает развитие.

— Есть мнение, что уровень иностранных судей хуже, чем у российских. Не повлечет ли это за собой еще больше скандалов?

— Мы увидим. Вы видели, как играют их сборные, это уже некий уровень. Они вкладываются в футбол сильно. Что-то они дают нам, что-то — мы. В этом и заключается сотрудничество. Что из этого получится, посмотрим.

— Это будут бригады ФИФА?

— Да. Еще прописаны перспективные. Но это не на топ-матчи. А просто чтобы посмотреть новичков.

24 октября Каманцев сообщал, что в ближайшее время на матчах РПЛ смогут работать судьи из Белоруссии, Саудовской Аравии и Катара.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
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 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
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Роман Ежов

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Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
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Виктор Александров

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 9 1 3
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Оренбург

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