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Матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярдошвили

13:32
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Пресс-служба Тинькофф РПЛ на официальном сайте сообщила, что матчи 26-го тура начнутся с минуты молчания в память о главном враче «Динамо» Александре Ярдошвили, который скончался 13 апреля в возрасте 66 лет.

Ярдошвили работал в московском клубе с 2016-го года, прийдя из ЦСКА. На протяжении 14 лет (с 1998-го по 2012-й годы) Александр Эдуардович трудился в сборной России по футболу.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26474.html

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