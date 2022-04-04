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Сегодня, 21:06

«Спасибо руководству клуба за доверие». Хапов — о назначении на пост главного тренера «Локомотива»

Заур Хапов поблагодарил руководство «Локомотива» за доверие при назначении тренером
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Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов поблагодарил руководство московского клуба за доверие. Сегодня, 4 апреля, 57-летний российский специалист возглавил команду.

«Спасибо руководству клуба за доверие. Я хорошо знаю игроков «Локомотива», всегда был рядом с ними, вижу их потенциал. Мне интересна совместная работа с Марвином Комппером.

У нас схожее видение футбола, в который должен играть «Локомотив». Я и весь тренерский штаб приложим все усилия и знания, чтобы команда показывала красивый и качественный футбол, чтобы радовать наших болельщиков", — приводит слова Хапова пресс-служба «Локомотива» в Telegram-канале.

«Локомотив» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/5862
Заур Хапов
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Стало известно о причинах назначения Хапова главным тренером «Локомотива»
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 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
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 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
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 Урал 23 4 9 10 15-24 21
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