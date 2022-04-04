Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов поблагодарил руководство московского клуба за доверие. Сегодня, 4 апреля, 57-летний российский специалист возглавил команду.

«Спасибо руководству клуба за доверие. Я хорошо знаю игроков «Локомотива», всегда был рядом с ними, вижу их потенциал. Мне интересна совместная работа с Марвином Комппером.

У нас схожее видение футбола, в который должен играть «Локомотив». Я и весь тренерский штаб приложим все усилия и знания, чтобы команда показывала красивый и качественный футбол, чтобы радовать наших болельщиков", — приводит слова Хапова пресс-служба «Локомотива» в Telegram-канале.

«Локомотив» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.