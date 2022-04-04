Стало известно о причинах назначения Хапова главным тренером «Локомотива»

Стало известно, почему «Локомотив» решил назначить Заура Хапова главным тренером команды.

«Из всех помощников у Комппера лучшее взаимопонимание с Хаповым. Комппер хорошо выстроил контакт с игроками, поэтому было принято решение не назначать кого-то из пары Лоськов — Пашинин, а остановиться на Хапове», — приводит «Чемпионат» слова источника, который знаком с ситуацией.

О назначении Хапова «Локомотив» объявил 4 апреля. С 2016 года 57-летний российский специалист работал тренером вратарей московского клуба.

Марвин Комппер продолжит осуществлять подготовку команды к матчам.