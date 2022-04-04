Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал назначение Заура Хапова главным тренером команды.

«Клуб принял решение о назначении Заура Хапова главным тренером «Локомотива». Согласно регламенту РПЛ мы были обязаны назначить главного тренера без приставки «и. о.» в течение 30 дней. У Заура Хапова есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА», сегодня РФС официально разрешил тренерам с такой лицензией замещать должность главного тренера.

Заур Хапов работает в тренерском штабе «Локомотива» с 2016 года, отлично зарекомендовал себя как тренер наших вратарей, много работал с молодежью клуба, что стало важным фактором с учетом нашей ставки на молодых футболистов. Кроме того, у Заура отличное взаимопонимание с Марвином Комппером, который, как и ранее, будет осуществлять подготовку команды к матчам» — цитирует Цорна официальный Telegram-канал железнодорожников.

4 апреля «Локомотив» назначил Заура Хапова на пост главного тренера команды. С 2016 года 57-летний российский специалист работал тренером вратарей московского клуба.