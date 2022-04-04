Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:01

Цорн: «Заур Хапов много работал с молодежью клуба — это стало важным фактором»

Цорн назвал важным фактором опыт работы Хапова с молодежью при назначении в «Локомотиве»
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал назначение Заура Хапова главным тренером команды.

«Клуб принял решение о назначении Заура Хапова главным тренером «Локомотива». Согласно регламенту РПЛ мы были обязаны назначить главного тренера без приставки «и. о.» в течение 30 дней. У Заура Хапова есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА», сегодня РФС официально разрешил тренерам с такой лицензией замещать должность главного тренера.
Заур Хапов работает в тренерском штабе «Локомотива» с 2016 года, отлично зарекомендовал себя как тренер наших вратарей, много работал с молодежью клуба, что стало важным фактором с учетом нашей ставки на молодых футболистов. Кроме того, у Заура отличное взаимопонимание с Марвином Комппером, который, как и ранее, будет осуществлять подготовку команды к матчам» — цитирует Цорна официальный Telegram-канал железнодорожников.

4 апреля «Локомотив» назначил Заура Хапова на пост главного тренера команды. С 2016 года 57-летний российский специалист работал тренером вратарей московского клуба.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/5863
Заур Хапов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сербских баскетболистов и французских биатлонистов травят за поддержку России
Снова нет твердой руки. Мостовой, Федотов и Николаев объясняют, почему судьи опять убивают наш футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Он знает, как выигрывать чемпионат». Семин — о назначении Хапова на пост главного тренера «Локомотива»

«Спасибо руководству клуба за доверие». Хапов — о назначении на пост главного тренера «Локомотива»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости