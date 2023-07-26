Заседание суда по делу о контрабанде наркотиков, фигурантом которого является Промес, состоится 11 августа

В пресс-службе суда Амстердама сообщили «СЭ», когда будет рассмотрено дело о контрабанде наркотиков, фигурантом которого является нападающий «Спартака» Квинси Промеса.

«Дело будет рассмотрено в пятницу, 11 августа», — сообщили «СЭ» в пресс-службе суда.

В конце мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в контрабанде наркотиков.

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры. Позднее нападающий «Спартака» подал апелляцию на решение суда делу о нападении на двоюродного брата.