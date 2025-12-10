Газизов — о новом тренере махачкалинского «Динамо»: «Думаю, какие-то назначения будут ожидаемыми»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о поиске нового тренера для клуба.
«Естественно, есть много людей, с кем мы работали лично, кого мы знаем, за кем следим. Футбольный мир не настолько широк. Поэтому, думаю, какие-то назначения будут ожидаемыми», — сказал Газизов «СЭ».
Хасанби Биджиев сообщил об уходе с поста главного тренера махачкалинцев 7 декабря после поражения от «Пари НН» (0:1). 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку 59-летнего россиянина. Он возглавлял «Динамо» с февраля 2024 года. Под его руководством команда поднялась из Первой лиги в РПЛ по итогам сезона-2024/25.
После 18 туров чемпионата России-2025/26 махачкалинцы занимают 13-е место в турнирной таблице с 15 очками.
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