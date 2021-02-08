Ротенберг: «Сочи» готов отдать игроков в аренду «Тамбову»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что клуб готов помочь «Тамбову» решить кадровые проблемы, возникшие из-за долгов команды.
«Сочи» готов помочь «Тамбову», отдав игроков в аренду, но для начала «Тамбову» надо получить лицензию. Думаю, сегодня что-нибудь прояснится», — цитирует Ротенберга Sport24.
Ранее, 6 февраля, «Спартак» и ЦСКА выразили желание помочь «Тамбову» и отдать в аренду своих игроков.
Сообщалось, что из-за финансовых проблем тамбовский клуб может сняться с чемпионата России. Но 4 февраля, президент РПЛ Прядкин заявил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21. После 19 туров Тинькофф РПЛ клуб занимает последнее место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-02-08-rotenberg-sochi-gotov-pomoch-tambovu-otdav-igrokov-v-arendu
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю