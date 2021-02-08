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Ротенберг: «Сочи» готов отдать игроков в аренду «Тамбову»

11:50
Борис Ротенберг. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Борис Ротенберг. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что клуб готов помочь «Тамбову» решить кадровые проблемы, возникшие из-за долгов команды.

«Сочи» готов помочь «Тамбову», отдав игроков в аренду, но для начала «Тамбову» надо получить лицензию. Думаю, сегодня что-нибудь прояснится», — цитирует Ротенберга Sport24.

Ранее, 6 февраля, «Спартак» и ЦСКА выразили желание помочь «Тамбову» и отдать в аренду своих игроков.

Сообщалось, что из-за финансовых проблем тамбовский клуб может сняться с чемпионата России. Но 4 февраля, президент РПЛ Прядкин заявил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21. После 19 туров Тинькофф РПЛ клуб занимает последнее место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-02-08-rotenberg-sochi-gotov-pomoch-tambovu-otdav-igrokov-v-arendu

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