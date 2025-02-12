Дркушич после победы над «Спартаком»: «Зенит» станет чемпионом!»
Защитник «Зенита» Ваня Дркушич в разговоре с «СЭ» оценил соперничество со «Спартаком».
— «Зенит» наголову сильнее «Спартака»?
— Это одна игра. У нас еще много работы. На каждой тренировке нужно отдавать всего себя. Когда возобновится чемпионат, мы будем готовы. «Зенит» станет чемпионом!
11 февраля «Зенит» разгромил «Спартак» (3:0) в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ.
После 18 туров «Зенит» с 39 очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» (37) располагается на третьей позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
Новости