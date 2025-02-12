Дркушич после победы над «Спартаком»: «Зенит» станет чемпионом!»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич в разговоре с «СЭ» оценил соперничество со «Спартаком».

— «Зенит» наголову сильнее «Спартака»?

— Это одна игра. У нас еще много работы. На каждой тренировке нужно отдавать всего себя. Когда возобновится чемпионат, мы будем готовы. «Зенит» станет чемпионом!

11 февраля «Зенит» разгромил «Спартак» (3:0) в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ.

После 18 туров «Зенит» с 39 очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» (37) располагается на третьей позиции.