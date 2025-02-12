Мостовой: «Поражение «Спартака» от «Зенита» в финале Зимнего кубка РПЛ ничего не значит»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил итог матча красно-белых против «Зенита» (0:3) в финале Winline Зимнего кубка РПЛ.

«После первого тайма выключил телевизор, потому что уже было не очень интересно. Но в целом поражение «Спартака» от «Зенита» в финале Зимнего кубка РПЛ ничего не значит. Все-таки это неофициальный турнир. Никаких выводов о командах по прошедшему матчу делать не надо. Все самое интересное будет после зимней паузы во второй части сезона, до которой осталось совсем немного», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 19 турах. «Зенит» (39 очков) идет вторым.