Радич оценил возможный переход Мимовича в «Зенит»

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич прокомментировал возможный переход защитника «Фенербахче» Огнена Мимовича в «Зенит».

Ранее журналист Эртан Сюзгун сообщил, что правый защитник «Фенербахче» Огнен Мимович может перейти в «Зенит»: к футболисту проявляет интерес неназванный клуб из России.

«Думаю, «Зениту» он точно в состоянии помочь. Все-таки российская лига не входит в топ-5. На этом уровне он готов проявить себя. С другой стороны, мне не нравится формат аренды. Возможно, в Питере его будут воспринимать как вариант для подстраховки. Однако если будет лучше — будет играть. А выиграть конкуренцию он точно способен», — приводит слова Радича «РБ Спорт».

В январе 2025 года 20-летний Мимович стал игроком «Фенербахче», перейдя из «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро. В этом сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.