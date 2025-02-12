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Радич оценил возможный переход Мимовича в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич прокомментировал возможный переход защитника «Фенербахче» Огнена Мимовича в «Зенит».

Ранее журналист Эртан Сюзгун сообщил, что правый защитник «Фенербахче» Огнен Мимович может перейти в «Зенит»: к футболисту проявляет интерес неназванный клуб из России.

«Думаю, «Зениту» он точно в состоянии помочь. Все-таки российская лига не входит в топ-5. На этом уровне он готов проявить себя. С другой стороны, мне не нравится формат аренды. Возможно, в Питере его будут воспринимать как вариант для подстраховки. Однако если будет лучше — будет играть. А выиграть конкуренцию он точно способен», — приводит слова Радича «РБ Спорт».

В январе 2025 года 20-летний Мимович стал игроком «Фенербахче», перейдя из «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро. В этом сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

Источник: «РБ Спорт»
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Деян Радич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Огнен Мимович
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
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