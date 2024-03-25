Защитник «Зенита» Матвей Бардачев в интервью «СЭ» рассказал о жизни в интернате петербургского клуба.

— У тебя же сейчас 11-й класс. Тяжело совмещать футбол с учебой?

— Да, тяжело. Я живу в интернате: да, здесь созданы все условия для учебы, но все мысли о футболе, поэтому трудно. Но я стараюсь, занимаюсь с репетиторами.

— На какие оценки учишься?

— Ха-ха, на средние!

— А какой предмет для тебя самый трудный?

— Тот, на котором я еще не был ни разу, — химия.

— Почему не был?

— Не попадал. Вот на сборы с основой летал, пропустил полтора месяца, пока тут учились. Но я даже в ОАЭ и Катаре занимался с репетитором, так что стараюсь нагонять. Сдавать я буду обществознание, а поступать — в зависимости от результата ЕГЭ. Пока базовый вариант — учиться на спортивного менеджера.

— У тебя вообще есть свободное время или все занимают футбол и школа?

— Почти нет. После тренировки — школа, репетитор. Вечером могу выйти максимум в магазин.

— А приставка есть?

— Есть компьютер, я играю в Counter-Strike, но его забирают.

— В смысле?

— Сказали, что мешает. Воспитатели теперь забирают и не дают играть.

18-летний защитник начал заниматься футболом в шесть лет в Академии футбола Краснодарского края. В 15 лет стал игроком «Газпром» — Академии.

21 января 2024 года футболист дебютировал за основной состав «Зенита» в товарищеской игре с «Динамо» из Самарканда.