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Защитник «Зенита» Бардачев: «В интернате есть компьютер, но воспитатели его теперь забирают — сказали, что мешает»

Защитник «Зенита» Бардачев рассказал о жизни в интернате клуба
Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Матвей Бардачев в интервью «СЭ» рассказал о жизни в интернате петербургского клуба.

— У тебя же сейчас 11-й класс. Тяжело совмещать футбол с учебой?

— Да, тяжело. Я живу в интернате: да, здесь созданы все условия для учебы, но все мысли о футболе, поэтому трудно. Но я стараюсь, занимаюсь с репетиторами.

— На какие оценки учишься?

— Ха-ха, на средние!

— А какой предмет для тебя самый трудный?

— Тот, на котором я еще не был ни разу, — химия.

— Почему не был?

— Не попадал. Вот на сборы с основой летал, пропустил полтора месяца, пока тут учились. Но я даже в ОАЭ и Катаре занимался с репетитором, так что стараюсь нагонять. Сдавать я буду обществознание, а поступать — в зависимости от результата ЕГЭ. Пока базовый вариант — учиться на спортивного менеджера.

— У тебя вообще есть свободное время или все занимают футбол и школа?

— Почти нет. После тренировки — школа, репетитор. Вечером могу выйти максимум в магазин.
— А приставка есть?

— Есть компьютер, я играю в Counter-Strike, но его забирают.

— В смысле?

— Сказали, что мешает. Воспитатели теперь забирают и не дают играть.

Матвей Бардачев (слева). «Пробиться в основу реально. Но надо быть на уровень сильнее всех». Воспитанник «Зенита» рвется в команду Семака

18-летний защитник начал заниматься футболом в шесть лет в Академии футбола Краснодарского края. В 15 лет стал игроком «Газпром» — Академии.

21 января 2024 года футболист дебютировал за основной состав «Зенита» в товарищеской игре с «Динамо» из Самарканда.

ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

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 17 1 5
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