Вице-президент РФС: «История Кокорина и Мамаева нанесла гораздо больший ущерб имиджу российского футбола, чем дело Промеса»

Вице-президент РФС Денис Соловьев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Это прежде всего дело клуба и игроков. Но то, что это происходит, — странная ситуация, которую, как мне кажется, нельзя было допускать. Но если она уже произошла, то разбираться в ней — прерогатива клуба и юристов со стороны игрока. Не стал бы это перекладывать на имидж российского футбола. По причине, что могут происходить разные истории. История Кокорина и Мамаева нанесла гораздо больший ущерб имиджу российских футболистов и российского футбола, чем дело Промеса. Не нужно гиперболизировать эту проблему. Это частная история. Неприятный инцидент. Но пока нет правовой оценки, очень сложно что-либо фиксировать», — сказал Соловьев «СЭ».

Промес находится в заключении в ОАЭ, дожидаясь экстрадиции в Нидерланды. Ранее суд Амстредама приговорил Промеса к 7,5 года тюрьмы за нападение на родственника и участие в наркотрафике.