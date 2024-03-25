Матвей Бардачев — о первом голе за «Зенит»: «В один день рождения не получал столько поздравлений»

Защитник «Зенита» Матвей Бардачев в интервью «СЭ» рассказал о том, как команда отреагировала на его дебютный гол за «Зенит» на зимних сборах в ОАЭ.

— В товарищеском матче с «Чонбуком» ты забил дебютный мяч и заработал пенальти в свои ворота. Мне показалось, что ты как будто больше расстроился из-за пенальти, чем радовался голу. Это так?

— Конечно. Я забил гол, порадовался. Хотелось довести матч до конца без ошибок, но, к сожалению, не получилось, поэтому я в большей степени расстроился. Не удалось провести полноценный хороший матч.

— Но все-таки ты забил дебютный гол!

— Да там такой гол... Там больше Вендел все сделал, мне просто в голову попало, я в пустые ворота забил. Он классно разобрался в том моменте, а не я.

— Много поздравлений получил?

— Да, даже от тех, от кого не ожидал. Ни в один день рождения не получал столько поздравлений.

— В тоннеле на следующее утро кто сильнее всех бил?

— Миша Кержаков в самом конце прохода приложился.

— Не Алип?

— Я Нурика проскочил, ха-ха! Он за Ильзатом бежал и вложился в него.