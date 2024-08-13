Защитник «Зенита» Караваев: «На тренировках Глушенков возит всех, кроме меня!»
Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» высказался о результативной игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.
— Он здорово влился в команду, поэтому у него так хорошо пошло. И на тренировках не выпадает, и в играх забивает и отдает. Нашел связь с нашей атакующей линией. Главное, чтобы Макс продолжал в том же духе.
— Скажи честно, на тренировках Максим возит тебя и других защитников?
— Всех возит, кроме меня, ха-ха! На самом деле на тренировках любой может обыграть своего партнера, в том числе защитник. Но он футболист с большим потенциалом, здорово себя проявляет.
— Ты упомянул, что Глушенков нашел связь с атакующей линией. Нет ощущения, что с его приходом приободрился Вендел? И дело даже не голевых передачах.
— Возможно! Бывает такое, что люди сразу находят футбольную связь и у них все получается. Сколько они уже наотдавали и назабивали в прошедших матчах! Главное сейчас — не перехвалить эту связку, чтобы дальше перло и перло. Но в игре с «Динамо» голевую отдал Педро, то есть Макс неплохо взаимодействует и с другими футболистами.
Пока не могу сказать, насколько серьезная у Вендела травма, — после игры у нас был выходной, а у него обследование, — сказал Караваев «СЭ».
Максим Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. В текущем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. На данный момент Глушенков лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0