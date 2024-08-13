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Сегодня, 10:15

Защитник «Зенита» Караваев: «На тренировках Глушенков возит всех, кроме меня!»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» высказался о результативной игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

— Он здорово влился в команду, поэтому у него так хорошо пошло. И на тренировках не выпадает, и в играх забивает и отдает. Нашел связь с нашей атакующей линией. Главное, чтобы Макс продолжал в том же духе.

— Скажи честно, на тренировках Максим возит тебя и других защитников?

— Всех возит, кроме меня, ха-ха! На самом деле на тренировках любой может обыграть своего партнера, в том числе защитник. Но он футболист с большим потенциалом, здорово себя проявляет.

— Ты упомянул, что Глушенков нашел связь с атакующей линией. Нет ощущения, что с его приходом приободрился Вендел? И дело даже не голевых передачах.

— Возможно! Бывает такое, что люди сразу находят футбольную связь и у них все получается. Сколько они уже наотдавали и назабивали в прошедших матчах! Главное сейчас — не перехвалить эту связку, чтобы дальше перло и перло. Но в игре с «Динамо» голевую отдал Педро, то есть Макс неплохо взаимодействует и с другими футболистами.

Пока не могу сказать, насколько серьезная у Вендела травма, — после игры у нас был выходной, а у него обследование, — сказал Караваев «СЭ».

Вячеслав Караваев. «Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

Максим Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. В текущем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. На данный момент Глушенков лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Вячеслав Караваев
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
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18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
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 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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