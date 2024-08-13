Туфрин: «Латышонок застолбил за собой пост №1 в «Зените»
Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин считает, что голкипер Евгений Латышонок зарекомендовал себя как первый номер в петербургской команде.
«Этим отраженным пенальти, думаю, Латышонок застолбил за собой пост №1 в «Зените» на ближайшее время. Он просто красавчик. Латышонок спас «Зенит» еще несколько раз в этом матче. Я не вижу, чтобы его мог подвинуть из ворот Адамов или Кержаков. Мише вообще, считаю, пора переходить на тренерскую работу», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».
Латышонок присоединился к сине-бело-голубым этим летом, подписав контракт по схеме «4+1».
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|
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|
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|1
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|4
|
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|1
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|
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|Ахмат
|4
|0
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|1
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|3
|
15
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|17.08
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|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
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|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
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|
Акрон – Рубин
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|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
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|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
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|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
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|1
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|3
|1
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|
|
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|0
|0
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