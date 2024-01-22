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Сегодня, 16:09

Защитник «Зенита» Эракович: «Приятно отмечать день рождения с партнерами по команде!»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, как команда поздравила его с днем рождения. 22 января сербу исполнилось 23 года.

«У нас сегодня восстановительная тренировка, меня все поздравили на ресепшене, когда мы там собрались. Приятно встречать свой день рождения здесь, с партнерами по команде», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Эраковича.

Также футболист поделился впечатлениями от товарищеского матча против самаркандского «Динамо», который петербуржцы 21-го числа выиграли со счетом 5:1.

«Мы сыграли хороший матч, первый после периода тяжелых тренировок. Думаю, будем играть еще лучше, но вчера, на мой взгляд, сделали то, что ожидал от нас тренерский штаб», — добавил он.

Эракович перешел в «Зенит» летом 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга он провел 20 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-01-22-strakhinya-erakovich-priyatno-otmechat-den-rozhdeniya-s-partnerami-po-komande-.htm
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Страхиня Эракович
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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