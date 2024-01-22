Защитник «Зенита» Эракович: «Приятно отмечать день рождения с партнерами по команде!»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, как команда поздравила его с днем рождения. 22 января сербу исполнилось 23 года.

«У нас сегодня восстановительная тренировка, меня все поздравили на ресепшене, когда мы там собрались. Приятно встречать свой день рождения здесь, с партнерами по команде», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Эраковича.

Также футболист поделился впечатлениями от товарищеского матча против самаркандского «Динамо», который петербуржцы 21-го числа выиграли со счетом 5:1.

«Мы сыграли хороший матч, первый после периода тяжелых тренировок. Думаю, будем играть еще лучше, но вчера, на мой взгляд, сделали то, что ожидал от нас тренерский штаб», — добавил он.

Эракович перешел в «Зенит» летом 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга он провел 20 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.