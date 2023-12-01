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Защитник «Зенита» Эракович рассказал, чего ждет от матча с «Локомотивом»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, чего ждет от матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

— Впереди матч с «Локомотивом», у которого сильная и разнообразная группа атаки. Против кого сложнее играть: против такого мощного нападающего, как Дзюба и Сулейманов, или против таких быстрых, как Пиняев?

— «Локомотив» действительно сильная команда, которая умеет работать, знает, что делает. И я, и мои коллеги по команде будем играть. В принципе нам все равно, кто будет в атаке: Дзюба, Сулейманов или Пиняев. Мы будем выкладываться по максимуму.

— Страхиня, как вам в целом чемпионат России после переезда сюда? Какие новые умения или знания вам пришлось здесь осваивать, играя в защите на разных позициях? Насколько для вас это необычно?

— Вы знаете, я привык играть на разных позициях: играл и в сборной, и в «Црвене Звезде», и в «Зените» сейчас. Мне не важно, на какой позиции играть. Мне важно играть. Соответственно, я буду играть на той позиции, на которую меня поставит тренер.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 3 декабря, начало — в 16.30 (мск).

Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Страхиня Эракович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Локомотив – Зенит
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