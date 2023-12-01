Защитник «Зенита» Эракович рассказал, чего ждет от матча с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, чего ждет от матча 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

— Впереди матч с «Локомотивом», у которого сильная и разнообразная группа атаки. Против кого сложнее играть: против такого мощного нападающего, как Дзюба и Сулейманов, или против таких быстрых, как Пиняев?

— «Локомотив» действительно сильная команда, которая умеет работать, знает, что делает. И я, и мои коллеги по команде будем играть. В принципе нам все равно, кто будет в атаке: Дзюба, Сулейманов или Пиняев. Мы будем выкладываться по максимуму.

— Страхиня, как вам в целом чемпионат России после переезда сюда? Какие новые умения или знания вам пришлось здесь осваивать, играя в защите на разных позициях? Насколько для вас это необычно?

— Вы знаете, я привык играть на разных позициях: играл и в сборной, и в «Црвене Звезде», и в «Зените» сейчас. Мне не важно, на какой позиции играть. Мне важно играть. Соответственно, я буду играть на той позиции, на которую меня поставит тренер.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 3 декабря, начало — в 16.30 (мск).