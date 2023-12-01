Эракович рад первому в истории выходу Сербии на чемпионат Европы

Команда заняла второе место в группе G отборочного турнира. Сербы впервые после распада Югославии вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

— Сборная Сербии вышла на Евро. Какие у вас ожидания от турнира, с какими соперниками хотите сыграть на турнире?

— Да, мне очень приятно, что мы прошли после этих 24 лет. Но сейчас не время думать о работе в сборной Сербии. В первую очередь необходимо сконцентрироваться на том, что происходит в «Зените». Я очень надеюсь, что «Зенит» займет первое место и уже после завершения этого этапа можно будет думать, что дальше делать со сборной Сербии.

Жеребьевка финальной стадии Евро-2024 состоится 2 декабря.