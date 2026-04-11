«Крылья Советов» — «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ахмата» на матч 24-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Костанца, Чернов, Божин, Бабкин, Витюгов, Рахманович, Олейников, Марин.

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Заремохазабиех, Хлусевич, Садулаев, Касинтура, Пряхин, Гадио, Самородов, Мелкадзе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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