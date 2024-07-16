Защитник «Зенита» Чистяков рассказал, что думает о возможном трансфере Соболева
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос о возможной покупке петербургским клубом нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.
«Только слухи доходили, читал в интернете новости, и все. Как оцениваю возможный переход? Пока никак. Если он состоится, тогда можно что-то сказать. Пока не вижу смысла об этом говорить», — цитирует Чистякова «РБ Спорт».
27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В составе красно-белых Соболев стал обладателем Кубка России, а также серебряным и бронзовым призером РПЛ.
Источник: РБ Спорт
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