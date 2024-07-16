РБК: Альфа-Банк заключит многомиллионный контракт со «Спартаком»

Альфа-Банк станет спонсором «Спартака», сообщает «РБК Спорт».

По информации источника, соглашение будет рассчитано на три года. По условиям сделки, «Спартак» будет получать от банка по 250 миллионов рублей в год. Кроме того, в договоре предусмотрены бонусы.

Совладелец Альфа-банка Петр Авен является болельщиком «Спартака». В 2014 году он мог приобрести часть акций клуба у бывшего владельца Леонида Федуна.

«Спартак» в воскресенье, 21 июля, на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.