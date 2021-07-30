Защитник «Зенита» Чистяков рассказал, как он помогает животным

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в интервью «СЭ» рассказал о том, как он помогает животным.

— Я стараюсь помогать животным, — сказал Чистяков. — Как и любой человек, не могу пройти мимо. У меня девушка, например, вчера шла и подобрала котенка. Мы его отвезли в ветклинику, сдали все анализы. Сейчас приводим его в порядок, а потом будем пристраивать в надежные руки.

В детстве у нас всегда были животные. У моих родителей были коровы и козы. У меня выработалась любовь к животным, и я стараюсь помогать им.

В октябре 2020 года Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды из «Ростова» до конца сезона с правом выкупа. В начале июня футболист заключил с сине-бело-голубыми трехлетний контракт.

(Евгений Черепанов)

Полностью интервью Чистякова можно прочитать здесь