Защитник «Зенита» Чистяков рассказал, как он помогает животным
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в интервью «СЭ» рассказал о том, как он помогает животным.
— Я стараюсь помогать животным, — сказал Чистяков. — Как и любой человек, не могу пройти мимо. У меня девушка, например, вчера шла и подобрала котенка. Мы его отвезли в ветклинику, сдали все анализы. Сейчас приводим его в порядок, а потом будем пристраивать в надежные руки.
В детстве у нас всегда были животные. У моих родителей были коровы и козы. У меня выработалась любовь к животным, и я стараюсь помогать им.
В октябре 2020 года Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды из «Ростова» до конца сезона с правом выкупа. В начале июня футболист заключил с сине-бело-голубыми трехлетний контракт.
(Евгений Черепанов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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