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На матче ЦСКА — «Локомотив» смогут присутствовать до 3 тысяч зрителей

13:44
«ВЭБ Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«ВЭБ Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Пресс-служба ЦСКА объявила, что на матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» смогут присутствовать до 3 тысяч зрителей.

В заявлении на официальном сайте армейцев сообщается, что посетить игру смогут владельцы сезонных абонементов на игры красно-синих, получившие на свой электронный адрес, указанный при покупке, соответствующее письмо. Также встречу при наличии QR-кода смогут посетить болельщики с инвалидностью и владельцы абонементов в детский сектор 202. Отмечается, что проход в детский сектор будет доступен только родителям с детьми.

Для доступа на стадион у всех зрителей должны быть QR-коды для вакцинированных от коронавируса, переболевших или сдавших отрицательный тест на наличие инфекции. Помимо этого, зрители должны иметь при себе паспорт для проверки личности.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится завтра, 31 июля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 20.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов
Спартак

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА
Локомотив

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/o-dostupe-na-match-pfk-cska-lokomotiv/

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Иван Торопцев все материалы автора

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