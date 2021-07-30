На матче ЦСКА — «Локомотив» смогут присутствовать до 3 тысяч зрителей
Пресс-служба ЦСКА объявила, что на матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» смогут присутствовать до 3 тысяч зрителей.
В заявлении на официальном сайте армейцев сообщается, что посетить игру смогут владельцы сезонных абонементов на игры красно-синих, получившие на свой электронный адрес, указанный при покупке, соответствующее письмо. Также встречу при наличии QR-кода смогут посетить болельщики с инвалидностью и владельцы абонементов в детский сектор 202. Отмечается, что проход в детский сектор будет доступен только родителям с детьми.
Для доступа на стадион у всех зрителей должны быть QR-коды для вакцинированных от коронавируса, переболевших или сдавших отрицательный тест на наличие инфекции. Помимо этого, зрители должны иметь при себе паспорт для проверки личности.
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится завтра, 31 июля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/o-dostupe-na-match-pfk-cska-lokomotiv/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю