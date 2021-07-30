Пресс-служба ЦСКА объявила, что на матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» смогут присутствовать до 3 тысяч зрителей.

В заявлении на официальном сайте армейцев сообщается, что посетить игру смогут владельцы сезонных абонементов на игры красно-синих, получившие на свой электронный адрес, указанный при покупке, соответствующее письмо. Также встречу при наличии QR-кода смогут посетить болельщики с инвалидностью и владельцы абонементов в детский сектор 202. Отмечается, что проход в детский сектор будет доступен только родителям с детьми.

Для доступа на стадион у всех зрителей должны быть QR-коды для вакцинированных от коронавируса, переболевших или сдавших отрицательный тест на наличие инфекции. Помимо этого, зрители должны иметь при себе паспорт для проверки личности.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится завтра, 31 июля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 20.00 (мск).