Защитник «Зенита» Чистяков рассказал о работе с Карпиным в «Ростове»
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в интервью «СЭ» рассказал о работе с Валерием Карпиным в «Ростове».
— Какой тренер Карпин?
— Могу вспомнить только положительные моменты насчет Валерия Георгиевича и команды, — сказал Чистяков. — Он мне многое дал. Самое главное, что мне запомнилось у него, — это дисциплина. В игровых моментах и тренировочном процессе он очень требовательный и серьезный, а в жизни очень веселый человек с хорошим чувством юмора.
Чистяков является воспитанником «Зенита». За «Ростов» футболист выступал с июля 2019 года. В октябре 2020-го он на правах аренды перешел в петербургский клуб.
(Евгений Черепанов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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