Защитник «Зенита» Чистяков рассказал о работе с Карпиным в «Ростове»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в интервью «СЭ» рассказал о работе с Валерием Карпиным в «Ростове».

— Какой тренер Карпин?

— Могу вспомнить только положительные моменты насчет Валерия Георгиевича и команды, — сказал Чистяков. — Он мне многое дал. Самое главное, что мне запомнилось у него, — это дисциплина. В игровых моментах и тренировочном процессе он очень требовательный и серьезный, а в жизни очень веселый человек с хорошим чувством юмора.

Чистяков является воспитанником «Зенита». За «Ростов» футболист выступал с июля 2019 года. В октябре 2020-го он на правах аренды перешел в петербургский клуб.

(Евгений Черепанов)

Полностью интервью Чистякова можно прочитать здесь