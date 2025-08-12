Защитник «Зенита» Адамов: «Год в «Ахмате» пошел мне на пользу. Я во многом прибавил»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов прокомментировал гол в ворота «Ахмата», за который выступал на правах аренды в сезоне-2024/25.

25-летний футболист забил грозненской команде в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России, который прошел 30 июля и завершился со счетом 2:1 в пользу питерцев.

«Очень рад своему первому голу. Конечно, хотелось бы забить его какому-нибудь московскому клубу, а получилось, что забил родной команде. Но это футбол, так бывает. За «Ахмат» я тоже забил «Зениту». Получается, вернул должок (смеется)», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Адамова.

Также 25-летний футболист отметил, что стал сильнее после периода, проведенного в «Ахмате».

«Считаю, что я во многом прибавил, набрался опыта, шесть матчей сыграл за сборную, стал намного увереннее. Так что этот год пошел мне на пользу. Настроен ли бороться за место в стартовом составе «Зенита»? Да. Понятно, что конкуренция в команде большая, но с этим у меня нет проблем. Просто надо хорошо работать на тренировках, а когда тебе дают шанс, выходить на поле и выкладываться на 200-300 процентов, чтобы доказывать, что ты можешь играть. Это и буду делать», — добавил он.

В сезоне-2024/25 Адамов провел 36 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.