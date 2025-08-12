Защитник «Зенита» Адамов: «Год в «Ахмате» пошел мне на пользу. Я во многом прибавил»
Защитник «Зенита» Арсен Адамов прокомментировал гол в ворота «Ахмата», за который выступал на правах аренды в сезоне-2024/25.
25-летний футболист забил грозненской команде в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России, который прошел 30 июля и завершился со счетом 2:1 в пользу питерцев.
«Очень рад своему первому голу. Конечно, хотелось бы забить его какому-нибудь московскому клубу, а получилось, что забил родной команде. Но это футбол, так бывает. За «Ахмат» я тоже забил «Зениту». Получается, вернул должок (смеется)», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Адамова.
Также 25-летний футболист отметил, что стал сильнее после периода, проведенного в «Ахмате».
«Считаю, что я во многом прибавил, набрался опыта, шесть матчей сыграл за сборную, стал намного увереннее. Так что этот год пошел мне на пользу. Настроен ли бороться за место в стартовом составе «Зенита»? Да. Понятно, что конкуренция в команде большая, но с этим у меня нет проблем. Просто надо хорошо работать на тренировках, а когда тебе дают шанс, выходить на поле и выкладываться на 200-300 процентов, чтобы доказывать, что ты можешь играть. Это и буду делать», — добавил он.
В сезоне-2024/25 Адамов провел 36 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2