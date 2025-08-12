«Мура» арендовала полузащитника «Сочи» Пасевича

«Сочи» объявил о переходе полузащитника Романа Пасевича в словенскую «Муру» на правах аренды. Соглашение с 25-летним белорусом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Пасевич в сезоне-2024/25 в 38 матчах забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Он перешел в «Сочи» из «Уфы» в феврале 2025 года. Также полузащитник играл за белорусские клубы «Сморгонь», «Неман» (Гродно), «Лида», «Спутник» (Речица) и «Осиповичи».

Контракт Пасевича с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 350 тысяч евро.

