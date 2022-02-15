Нуралы Алип: «С Аршавиным в «Кайрате» иногда жили на выездах. Он много подсказывал»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип в интервью «СЭ» рассказал о знакомстве с бывшим нападающим петербургского клуба Андреем Аршавиным.

— В «Кайрате» ты пересекался с Андреем Аршавиным. Каким ты его запомнил?

— Да, в 2018 году я дебютировал за «Кайрат», а Аршавин тогда проводил последний сезон. Он меня очень поддерживал. Понятно, что он старше меня, и из-за возрастной дистанции особого общения не было. Но на выездах мы иногда вместе жили в одном номере. Он интересовался моей жизнью, рассказывал о себе. Много подсказывал. Помню, после одной тренировки подошел ко мне и спросил, почему я не смотрю на прессингующего игрока.

— Сейчас виделись?

— Еще нет. Хотя он звонил мне, когда я был на пересадке в московском аэропорту. Сам набрал, пожелал удачи. Он тогда как раз получил новую должность в «Зените» (заместитель генерального директора по спортивному развитию футбольного клуба. — Прим. «СЭ»), об этом тоже сообщил.

— С Сергеем Богдановичем или кем-то из его штаба лично общался?

— После матча с «Мидтьюлланном» около часа ехали в отель вместе с Анатолием Тимощуком, все это время он на ноутбуке мне показывал ошибки, которые я совершил. Мы так полный матч пересмотрели в ускоренном режиме. Как подъехали к гостинице, все вышли, а мы еще досматривали матч в автобусе.