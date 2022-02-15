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Сегодня, 08:30

Нуралы Алип: «С Аршавиным в «Кайрате» иногда жили на выездах. Он много подсказывал»

Новичок «Зенит» Алип рассказал о знакомстве с Аршавиным
Гоша Чернов
Корреспондент
Нуралы Алип и Андрей Аршавин.
Фото Instagram

Защитник «Зенита» Нуралы Алип в интервью «СЭ» рассказал о знакомстве с бывшим нападающим петербургского клуба Андреем Аршавиным.

— В «Кайрате» ты пересекался с Андреем Аршавиным. Каким ты его запомнил?

— Да, в 2018 году я дебютировал за «Кайрат», а Аршавин тогда проводил последний сезон. Он меня очень поддерживал. Понятно, что он старше меня, и из-за возрастной дистанции особого общения не было. Но на выездах мы иногда вместе жили в одном номере. Он интересовался моей жизнью, рассказывал о себе. Много подсказывал. Помню, после одной тренировки подошел ко мне и спросил, почему я не смотрю на прессингующего игрока.

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— Сейчас виделись?

— Еще нет. Хотя он звонил мне, когда я был на пересадке в московском аэропорту. Сам набрал, пожелал удачи. Он тогда как раз получил новую должность в «Зените» (заместитель генерального директора по спортивному развитию футбольного клуба. — Прим. «СЭ»), об этом тоже сообщил.

— С Сергеем Богдановичем или кем-то из его штаба лично общался?

—  После матча с «Мидтьюлланном» около часа ехали в отель вместе с Анатолием Тимощуком, все это время он на ноутбуке мне показывал ошибки, которые я совершил. Мы так полный матч пересмотрели в ускоренном режиме. Как подъехали к гостинице, все вышли, а мы еще досматривали матч в автобусе.

Андрей Аршавин
ФК Зенит
ФК Кайрат
Нуралы Алип
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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