Защитник «Зенита» Алип о борьбе за чемпионство: «Не надо смотреть на то, как сыграет «Динамо»

Защитник «Зенита» Алип прокомментировал борьбу с «Динамо» за чемпионство в РПЛ

Защитник «Зенита» Нуралы Алип на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Мы не смотрим в таблицу. Всегда делаем по максимуму, чтобы каждый матч выигрывать. Не надо смотреть на то, как сыграет «Динамо». Надо наоборот — чтобы они смотрели на нас. Мы каждый матч пытаемся выиграть.

— Что скажете о противнике?

— Сегодня посмотрим видеоаналитику и будем готовиться. Вчера был день восстановления.

«Зенит» после 26 матчей лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. У «Динамо», идущего на втором матче, 52 балла.