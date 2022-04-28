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Семак ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Зените»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Сможет ли сыграть Дзюба?

— У него было небольшое повреждение. Вчера провел полноценную тренировку. Если ничего не случится до матча, то он будет готовиться.

— У него истекает контракт. Вы хотите оставить его в команде?

— Это вопрос Александру Ивановичу Медведеву. На сегодня у меня тоже нет нового контракта, поэтому говорить, кто останется, а кто нет, — преждевременно с моей стороны.

— Тяжелее ли вам готовиться к матчу, учитывая его важность?

— Таких важных и ключевых матчей на протяжении весенней части чемпионат было достаточно много. Каждая игра была по-своему определяющая, следующий матч тоже определяющий. Но мы должны отталкиваться от своей игры, от качества, пытаемся победить в каждом матче. Задача номер один — хорошо сыграть против «Локомотива».

Нападающий Артем Дзюба играет на питерский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча в РПЛ и забил 11 мячей.

Артем Дзюба
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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3
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4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
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