Семак ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Сможет ли сыграть Дзюба?

— У него было небольшое повреждение. Вчера провел полноценную тренировку. Если ничего не случится до матча, то он будет готовиться.

— У него истекает контракт. Вы хотите оставить его в команде?

— Это вопрос Александру Ивановичу Медведеву. На сегодня у меня тоже нет нового контракта, поэтому говорить, кто останется, а кто нет, — преждевременно с моей стороны.

— Тяжелее ли вам готовиться к матчу, учитывая его важность?

— Таких важных и ключевых матчей на протяжении весенней части чемпионат было достаточно много. Каждая игра была по-своему определяющая, следующий матч тоже определяющий. Но мы должны отталкиваться от своей игры, от качества, пытаемся победить в каждом матче. Задача номер один — хорошо сыграть против «Локомотива».

Нападающий Артем Дзюба играет на питерский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча в РПЛ и забил 11 мячей.