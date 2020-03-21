Защитник тульского «Арсенала» Хагуш посоветовал 5 лучших сериалов на время карантина. В их числе — «Сваты»
Тульский «Арсенал» в своем официальном Twitter опубликовал список из пяти лучших сериалов по мнению защитника команды Анри Хагуша для просмотра во время карантина из-за коронавируса.
В топ-5 Хагуша вошли: «Острые козырьки», «Во все тяжкие», «Марко Поло», «Игра престолов», «Сваты».
??Анри Хагуш плохого не посоветует!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) March 21, 2020
Сидите дома и наслаждайтесь сериалами от нашего защитника ? pic.twitter.com/SsjUQ9HrFj
Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена до 10 апреля. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.
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