Тульский «Арсенал» в своем официальном Twitter опубликовал список из пяти лучших сериалов по мнению защитника команды Анри Хагуша для просмотра во время карантина из-за коронавируса.

В топ-5 Хагуша вошли: «Острые козырьки», «Во все тяжкие», «Марко Поло», «Игра престолов», «Сваты».

??Анри Хагуш плохого не посоветует!



Сидите дома и наслаждайтесь сериалами от нашего защитника ? pic.twitter.com/SsjUQ9HrFj — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) March 21, 2020

Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена до 10 апреля. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется