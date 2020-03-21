РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Защитник тульского «Арсенала» Хагуш посоветовал 5 лучших сериалов на время карантина. В их числе — «Сваты»

17:34
Теги:

Тульский «Арсенал» в своем официальном Twitter опубликовал список из пяти лучших сериалов по мнению защитника команды Анри Хагуша для просмотра во время карантина из-за коронавируса.

В топ-5 Хагуша вошли: «Острые козырьки», «Во все тяжкие», «Марко Поло», «Игра престолов», «Сваты».

Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена до 10 апреля. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир