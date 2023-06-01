Защитник «Торпедо» Кожемякин допустил, что останется в РПЛ в следующем сезоне

Защитник «Торпедо» Олег Кожемякин прокомментировал свое будущее. Контракт 28-летнего игрока с клубом истекает 30 июня 2023 года.

«Допускаю, что останусь в РПЛ в следующем сезоне. Впереди последняя игра текущего сезона — после этого сядем и обсудим ситуацию с людьми, которые меня представляют. Надеюсь, что предложения от клубов РПЛ будут. Любой футболист, у которого есть амбиции и стремления, который хочет достичь своих целей, идет только вперед. У меня есть амбиции, я хочу расти — это взрослая жизнь. Если есть предложения, то любой футболист-профессионал их рассмотрит», — цитирует Кожемякина «РБ Спорт».

В этом сезоне игрок провел за «Торпедо» 33 матча.