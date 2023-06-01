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Булыкин считает Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал лучших игроков сезона в РПЛ.

«Хочется выделить кого-то из россиян, но в голосовании явно лидируют Малком и Промес, но бразилец принес команде чемпионство, так что выберу его. Тем более, он теперь гражданин России», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Также он ответил на вопрос, заслуженно ли нападающий «Локомотива» Артем Дзюба попал в десятку лучших игроков сезона.

«Думаю, заслуженно. Он много забил, хотя долгое время не выступал. Думаю, он один из лучших игроков «Локомотива», он исправил ситуацию в клубе. Артем пришелся ко двору. Я бы признал красно-зеленых лучшей командой второй части сезона», — добавил специалист.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Малком провел 27 матчей, в которых отметился 23 голами и 9 результативными передачами. В активе 31-летнего Промеса 20 забитых мячей и 7 голевых передач в 26 играх.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. За этот период он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 10 матчах за железнодорожников в чемпионате России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005144119_bulyikin_luchshiy_igrok_sezona__malkom_tak_on_esche_i_grajdanin_rossii
Дмитрий Булыкин
Малком Филипе (Малком)
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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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