Булыкин считает Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал лучших игроков сезона в РПЛ.

«Хочется выделить кого-то из россиян, но в голосовании явно лидируют Малком и Промес, но бразилец принес команде чемпионство, так что выберу его. Тем более, он теперь гражданин России», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Также он ответил на вопрос, заслуженно ли нападающий «Локомотива» Артем Дзюба попал в десятку лучших игроков сезона.

«Думаю, заслуженно. Он много забил, хотя долгое время не выступал. Думаю, он один из лучших игроков «Локомотива», он исправил ситуацию в клубе. Артем пришелся ко двору. Я бы признал красно-зеленых лучшей командой второй части сезона», — добавил специалист.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Малком провел 27 матчей, в которых отметился 23 голами и 9 результативными передачами. В активе 31-летнего Промеса 20 забитых мячей и 7 голевых передач в 26 играх.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. За этот период он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 10 матчах за железнодорожников в чемпионате России.