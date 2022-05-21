Жиго заявил, что будет готов к матчу в финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго после поражения от «Химок» (1:2) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что будет готов к финалу БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

«Как здоровье? Все окей. Буду ли готов к финалу Кубка? Да», — сказал Жиго «СЭ».

28-летний французский футболист забил гол в ворота «Химок» 21 мая.

«Спартак» сыграет с «Динамо» в финале Кубка 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

29.05.2022 | Спартак — Динамо