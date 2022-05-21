Шварц объяснил причины разгромного поражения от «Сочи»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц остался разочарован поражением в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:5).

— Что скажете о матче?

— В первую очередь поздравляю «Сочи» с серебряными медалями. Считаю, что заслуженная победа. Мы хорошо начали игру, повели в счете. Могли повести 2:0, но начался после 10-12 минут другой отрезок. Простые ошибки приводили к пропущенным мячам. Плохо играли по верховым мячам, после них были контратаки соперника. Во втором тайме играли агрессивно, пытались перевернуть ход матча. Но после красной карточки было сложно что-то сделать. Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, заполнивших стадион. По окончании игры почувствовали от них поддержку.

— Мы очень разочарованы тем, что не выполнили задачу взять серебро. Сказал в раздевалке после игры, что мы должны извлекать урок, брать рациональное зерно, чтобы все перемолоть в свою пользу. Такие моменты бывают, это футбол. Нам надо с ясными мыслями подойти к финалу кубка против «Спартака».

Помимо этого, Шварц подвел итоги выступления «Динамо» в текущем сезоне РПЛ.

— Повторюсь, что мы разочарованы. Проглотили горькую пилюлю после поражения. Подводя итоги сезона, мы добились серьезного развития, подтверждением чему являются бронзовые медали. Я горд командой, что мы смогли их добиться. Нам надо хорошо подготовиться к финалу против «Спартака».

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».