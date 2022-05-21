Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал разгромное поражение от «Сочи» (1:5) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Владели инициативой в начале, но ход игры перевернулся. Одной из причин является, что были не готовы к такому развитию событий. «Сочи» опытная команда, они воспользовались ошибками нашей обороны, хладнокровно поражали наши ворота. Первое ощущение, что мы не выиграли серебро. Разочарованы и злы на себя. Послематчевый пыл сбросим, посмотрим на все реалистично. В той сложной ситуации, в которой находится команда, бронза — хороший результат. Мы все вместе, бились друг за друга на протяжении сезона», — сказал Шварц.

Также специалист прокомментировал третье место «Динамо» по итогам сезона.

«Если говорить о бронзе, то подчеркну, что это то достижение, которое добились всем коллективом. Воронин и Ордец имеют к этому прямое отношение. Я считаю, что намного важнее то, как мы справляемся с нынешней ситуацией. Мы можем держать эмоциональный удар. Нужно уметь вставать. Тот тернистый путь, который мы проходим, ничего страшного. Надо с чистой головой подойти к «Спартаку», — добавил Шварц.

«Динамо» завершило сезон в РПЛ на третьем месте из-за поражения от «Сочи». Сочинцы стали серебряными призерами чемпионата России.

29 мая «Динамо» сыграет в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».