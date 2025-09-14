Полузащитник «Динамо» Рубенс: «Мы можем бороться за чемпионство»

Полузащитник «Динамо» Рубенс в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от чемпионской гонки в этом сезоне РПЛ.

«Понятно, что начало сезона не самое хорошее. Это не то, чего мы ждали. Но мы понимаем, что у нас еще есть возможность навязать борьбу в верхней части таблицы. Еще много матчей впереди, и все может измениться. Считаю, что мы можем бороться за чемпионство. Да, это сложно, но нам нужно работать», — сказал Рубенс «СЭ».

После ничьей со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре «Динамо» с 9 очками занимает 8-е место в таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина 21 сентября сыграет в гостях с «Оренбургом» в 9-м туре чемпионата России.