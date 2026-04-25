Литвинов — о Самошникове и Саусе: «Поддерживаем ребят, чтобы к ним пришли уверенность и спокойствие»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» высказался о взаимодействии с футболистами красно-белых Ильей Самошниковым и Владиславом Саусем.

«На сто процентов поддерживаем ребят. Травмы — это неотъемлемая часть карьеры футболиста. Тяжело возвращаться, когда ты пропускаешь долгий промежуток времени. Я вижу, как Бабич восстанавливается, работая по несколько часов в зале. Поэтому мы все стараемся их подбадривать, чтобы пришли уверенность и спокойствие», — сказал Литвинов «СЭ».

Саусь получил повреждение перед игрой 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0), после чего не провел ни одной игры за «Спартак». На счету защитника 3 матча за красно-белых в сезоне-2025/26.

Самошников не играл за москвичей с 25 октября 2025 года из-за травмы. Футболист провел за команду 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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