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25 апреля, 11:40

Литвинов — о Самошникове и Саусе: «Поддерживаем ребят, чтобы к ним пришли уверенность и спокойствие»

Александр Абустин
корреспондент

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» высказался о взаимодействии с футболистами красно-белых Ильей Самошниковым и Владиславом Саусем.

«На сто процентов поддерживаем ребят. Травмы — это неотъемлемая часть карьеры футболиста. Тяжело возвращаться, когда ты пропускаешь долгий промежуток времени. Я вижу, как Бабич восстанавливается, работая по несколько часов в зале. Поэтому мы все стараемся их подбадривать, чтобы пришли уверенность и спокойствие», — сказал Литвинов «СЭ».

Саусь получил повреждение перед игрой 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0), после чего не провел ни одной игры за «Спартак». На счету защитника 3 матча за красно-белых в сезоне-2025/26.

Самошников не играл за москвичей с 25 октября 2025 года из-за травмы. Футболист провел за команду 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Владислав Саусь
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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