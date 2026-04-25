«Рубин» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 19.30 мск

«Рубин» и ЦСКА встретятся в матче 27-го тура чемпионата России в субботу, 25 апреля. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. За основными событиями игры «Рубин» — ЦСКА можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«Рубин» находится на седьмом месте в РПЛ с 38 очками, ЦСКА — на шестом месте с 44 очками. В предыдущем матче «Рубин» победил «Динамо» (1:0), а ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

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