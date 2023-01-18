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Защитник «Спартака» Рассказов приступил к тренировкам в составе «Крыльев Советов»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов провел первые тренировки в составе «Крыльев Советов».

«Николай приступил к тренировкам в составе «Крыльев Советов». Контракт пока не подписан», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы самарского клуба.

25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 17 туров.

Источник: https://tass.ru/sport/16829951

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Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Ювентус
Монца

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32%

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24%

2.03

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17%

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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