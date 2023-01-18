Защитник «Спартака» Рассказов приступил к тренировкам в составе «Крыльев Советов»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов провел первые тренировки в составе «Крыльев Советов».

«Николай приступил к тренировкам в составе «Крыльев Советов». Контракт пока не подписан», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы самарского клуба.

25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 17 туров.