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Прудников: «Федотов — это тот человек, который дал мне дорогу в жизнь, в футбол и поверил в меня»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников рассказал о роли тренера Владимира Федотова в его карьере.

«Я помню Владимира Григорьевича с хорошей стороны. Самое важное, что это тот человек, который дал мне дорогу в жизнь, в футбол и поверил в меня. Федотов запомнился как хороший тренер, при нем был классный коллектив и атмосфера. Он был как добрый дядька из мультика. У него был и кнут, и пряник, на него никто никогда не обижался, даже, когда он ругался.

Думаю, что все ностальгируют по тем временам. Тогда в «Спартаке» было много молодежи, и не все заиграли после его ухода. Многие люди сразу закончили, хотя могли сделать хорошую карьеру", — цитирует Прудникова Metaratings.ru.

Федотов работал в «Спартаке» с 2002 по 2007 годы. Под его руководством команда сыграла 67 матчей, из них 27 завершились победой московской команды.

18 января 2023 года тренеру исполнилось бы 80 лет. Специалист умер 29 марта 2009 года в Боткинской больнице на 67 году жизни.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-spartaka-prudnikov-fedotov-chelovek-kotoryi-poveril-v-menya-dal-dorogu-v-zhizn-i-v-futbol-220818/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Александр Прудников
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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