Тренер «Родины» Диас о поражении от «Спартака»: «До 80-й минуты была неплохая игра, но после второго гола стало тяжело»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 1-го тура РПЛ-2026/27.

Игра стала для команды дебютной в премьер-лиге.

— Какие общие впечатления от игры?

— Мы ехали сюда, хотели быть собой. Хотели играть так, как раньше. Но против нас «Спартак», большая команда. Мы неплохо оборонялись в первом тайме, было пространство, выбегали, могли забить. Был момент с пенальти... Нам показалось, что это именно пенальти. Во втором тайме просил футболистов не бояться, играть от себя. Неплохо начали, были с мячом. И до 80-й минуты была неплохая игра. Но после второго гола стало тяжело. Пытались бежать, забить. Но со «Спартаком» так нельзя.

— Вы не успели отреагировать на замены «Спартака»?

— «Спартак» заменил игроков, вышли футболисты такого же уровня, но свежие. У нас таких возможностей нет. Неприятно проигрывать 0:3, но так случилось. Надо идти дальше.

— Обычно после выхода в РПЛ следует усиление состава, появляются новые игроки. У вас не совсем так. Почему?

— Прежде всего, я — тренер. И мое дело — готовить команду. Спортивный блок ведет постоянную работу, всегда ищет усиление, оно будет. Но я — тренер, мне нужно добиваться результата с этим составом. И футболисты сделали большой шаг после выхода в РПЛ, они заслуживают играть.

— Вы приобрели Икера Позо. Где вы его видите?

— Мы играли в определенном стиле. Понимали, чего нам не хватает. Спортивный блок подбирал игрока под требования, которые нам нужны. Считаем, что Позо нам поможет.

Во 2-м туре чемпионата России-2026/27 «Родина» примет на своем поле «Ростов».