Тренер «Родины» Диас о поражении от «Спартака»: «До 80-й минуты была неплохая игра, но после второго гола стало тяжело»
Главный тренер «Родины» Хуан Диас прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 1-го тура РПЛ-2026/27.
Игра стала для команды дебютной в премьер-лиге.
— Какие общие впечатления от игры?
— Мы ехали сюда, хотели быть собой. Хотели играть так, как раньше. Но против нас «Спартак», большая команда. Мы неплохо оборонялись в первом тайме, было пространство, выбегали, могли забить. Был момент с пенальти... Нам показалось, что это именно пенальти. Во втором тайме просил футболистов не бояться, играть от себя. Неплохо начали, были с мячом. И до 80-й минуты была неплохая игра. Но после второго гола стало тяжело. Пытались бежать, забить. Но со «Спартаком» так нельзя.
— Вы не успели отреагировать на замены «Спартака»?
— «Спартак» заменил игроков, вышли футболисты такого же уровня, но свежие. У нас таких возможностей нет. Неприятно проигрывать 0:3, но так случилось. Надо идти дальше.
— Обычно после выхода в РПЛ следует усиление состава, появляются новые игроки. У вас не совсем так. Почему?
— Прежде всего, я — тренер. И мое дело — готовить команду. Спортивный блок ведет постоянную работу, всегда ищет усиление, оно будет. Но я — тренер, мне нужно добиваться результата с этим составом. И футболисты сделали большой шаг после выхода в РПЛ, они заслуживают играть.
— Вы приобрели Икера Позо. Где вы его видите?
— Мы играли в определенном стиле. Понимали, чего нам не хватает. Спортивный блок подбирал игрока под требования, которые нам нужны. Считаем, что Позо нам поможет.
Во 2-м туре чемпионата России-2026/27 «Родина» примет на своем поле «Ростов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1