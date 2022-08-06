Никита Чернов: «Победа и матч на ноль — отличный результат выезда»

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Защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (4:0).

«Победа и матч на ноль = отличный результат выезда.

Джи, с возвращением!» - написал Чернов в Telegram-канале.

«Спартак» победил в третьем матче подряд, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в лидеры турнирной таблицы РПЛ, набрав 10 очков в четырех матчах.