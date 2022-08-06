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Никифоров поделился мнением о лидерстве «Спартака» в турнирной таблице РПЛ

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Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров поделился мнением о победе команды над «Уралом» в матче четвертого тура РПЛ (2:0).

«Спартак» одержал третью победу подряд в чемпионате. Команда Гильермо Абаскаля набрала 10 очков и пока вышла на первое место в турнирной таблице.

— Спартак на первом месте в РПЛ — надолго?
— «Спартак» просто первым сыграл, поэтому и вышел на первое место. Другие встречи тура еще не прошли. «Зенит» не провел свой матч. Давайте подождем окончания тура. Там будет понятно, сможет ли «Спартак» сохранить первое место.

— Стоит ли ждать ошибки от «Зенита»?
— Почему нет? Все вполне возможно. С «Ахматом» очень трудно играть. По-моему, Сергей Семак все четко расписал перед этой игрой. «Ахмат» всегда очень хорошо играет дома. По крайней мере команда старается. Плюс существуют особенности поля, плюс болельщики, плюс погода... Там любой соперник может потерять очки.

Понятно, что играть с «Зенитом» тяжело. «Зенит» — фаворит, как ни крути. Но игра на игру не похожа, поэтому все возможно.

— Промес снова лидер гонки бомбардиров. Он лучше бразильцев из «Зенита»?
— Нет, — приводит слова Никифорова «Спорт День за Днем».

В следующем туре «Спартак» 14 августа на своем поле примет «Сочи».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-igrok-spartaka-yuriy-nikiforov-promes-molodets-no-on-ne-luchshe-zenitovskikh-braziltsev

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Юрий Никифоров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
7
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Ростов – Оренбург
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Федор Смолов

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Эдуард Сперцян

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 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
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Даниил Уткин

Даниил Уткин

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 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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 3 1 0
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