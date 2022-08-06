Никифоров поделился мнением о лидерстве «Спартака» в турнирной таблице РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров поделился мнением о победе команды над «Уралом» в матче четвертого тура РПЛ (2:0).

«Спартак» одержал третью победу подряд в чемпионате. Команда Гильермо Абаскаля набрала 10 очков и пока вышла на первое место в турнирной таблице.

— Спартак на первом месте в РПЛ — надолго?

— «Спартак» просто первым сыграл, поэтому и вышел на первое место. Другие встречи тура еще не прошли. «Зенит» не провел свой матч. Давайте подождем окончания тура. Там будет понятно, сможет ли «Спартак» сохранить первое место.

— Стоит ли ждать ошибки от «Зенита»?

— Почему нет? Все вполне возможно. С «Ахматом» очень трудно играть. По-моему, Сергей Семак все четко расписал перед этой игрой. «Ахмат» всегда очень хорошо играет дома. По крайней мере команда старается. Плюс существуют особенности поля, плюс болельщики, плюс погода... Там любой соперник может потерять очки.

Понятно, что играть с «Зенитом» тяжело. «Зенит» — фаворит, как ни крути. Но игра на игру не похожа, поэтому все возможно.

— Промес снова лидер гонки бомбардиров. Он лучше бразильцев из «Зенита»?

— Нет, — приводит слова Никифорова «Спорт День за Днем».

В следующем туре «Спартак» 14 августа на своем поле примет «Сочи».