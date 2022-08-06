Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о матче с «Уралом» в матче четвертого тура РПЛ (2:0).

«Реализация моментов у «Спартака» хромает. Столько шансов было и не забить — непозволительная роскошь. Хорошо, что победили, но могли выиграть крупнее. У «Урала» были моменты. Понравилось, что красно-белые играли в атаку, создавали моменты. Надо работать над реализацией.

Шалимова уволят после этого поражения? Не хотелось бы. Тренер в этой ситуации не виноват. У «Урала» нет атаки. 30-летний Бикфалви травмированный выходит и бьется. Не хватает серьезных нападающих. Слава богу, что этот «Урал» еще существует и Шалимов держит его на плаву. Игроки стараются, но должно быть мастерство. Соперники у «Урала» были сложные. Следующие игры покажут уровень команды», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

«Урал» потерпел четвертое поражение подряд и остается единственно командой, которая пока не набирала очков в этом сезоне.