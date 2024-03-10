Защитник «Спартака» Классен пропустит игру с «Факелом» из-за болезни

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал непопадание защитника Леона Классена в заявку команды на игру 20-го тура РПЛ с «Факелом».

«Почему Леона Классена нет в заявке на матч? Классен приболел», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.

Матч между командами состоится 10 марта. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 23-летний Классен провел семь матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.